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Врачи объяснили, какой кашель указывает на коронавирус COVID-19 

Новости Рязани и ещё 2 23 часа назад
Врачи объяснили, какой кашель указывает на COVID-19
Фото: Новости Рязани
Специалисты рассказали, какой кашель может указывать на коронавирус. Также они предупредили, что не каждый кашель свидетельствует о коронавирусе.
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, больше всего для течения коронавирусной инфекции характерен именно сухой кашель. Так утверждают врач Центра передовых медицинских технологий Нейт Фавини, а также медицинский специалист Сара Нараян. Если человек замечает за собой мокроту, то это свидетельствует о наличии обычного респираторного заболевания.
Специалисты уточнили, что только у тридцати трех процентов пациентов, которые были заражены коронавирусом, появлялся влажный кашель. У шестидесяти шести процентов инфицированных коронавирусов был зафиксирован сухой кашель.
Если замечено откашливание с хрипами, с которым достаточно часто сталкиваются астматики, то это не является признаком коронавирусной инфекции.
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