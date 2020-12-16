Врачи объяснили, какой кашель указывает на COVID-19

Специалисты рассказали, какой кашель может указывать на коронавирус. Также они предупредили, что не каждый кашель свидетельствует о коронавирусе.

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, больше всего для течения коронавирусной инфекции характерен именно сухой кашель. Так утверждают врач Центра передовых медицинских технологий Нейт Фавини, а также медицинский специалист Сара Нараян. Если человек замечает за собой мокроту, то это свидетельствует о наличии обычного респираторного заболевания.

Специалисты уточнили, что только у тридцати трех процентов пациентов, которые были заражены коронавирусом, появлялся влажный кашель. У шестидесяти шести процентов инфицированных коронавирусов был зафиксирован сухой кашель.

Если замечено откашливание с хрипами, с которым достаточно часто сталкиваются астматики, то это не является признаком коронавирусной инфекции.