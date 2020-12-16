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Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь прививок 

Lenta.ru и ещё 22 5 часов назад
Мишустин включил вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Фото: Lenta.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь профилактических прививок. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 16 декабря.
Также премьер поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко лично контролировать организацию работы пунктов вакцинации в регионах в период новогодних праздников.
Роспотребнадзору поручено мониторить эпидемиологическую обстановку и информировать правительство о выявленных рисках.
Накануне Михаил Мурашко объявил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах страны. Министр также сообщил, что прививку от коронавируса сделали уже 28,5 тысячи человек.
Ранее в центре имени Н. Ф. Гамалеи, где разработали вакцину «Спутник V» заявили об эффективности и безопасности препарата по итогам контрольных испытаний. В частности, эффективность «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания достигла 100 процентов.
2 декабря президент Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию против COVID-19 российской вакциной. Сначала прививать будут учителей и медицинских работников. В Москве первые пункты вакцинации открылись 5 декабря. Прививку делают в два этапа, иммунитет вырабатывается за 42 дня.
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Коронавирус , Михаил Мишустин , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ , Роспотребнадзор
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