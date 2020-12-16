Мясников поделился сомнениями о массовой вакцинации

Уточнив, что он делится собственным мнением и ничего не утверждает, доктор отметил, что в медицинском мире сомневаются в том, что всеобщая вакцинация существующими в мире вакцинами приведет к появлению коллективного иммунитета быстрее, чем он выработается естественным путем.

По словам Мясникова, чтобы создать коллективный иммунитет, эффективность прививки должна быть как у прививки от кори — 98 процентов. При этом эффективность существующих в мире вакцин от коронавируса будет на уровне вакцин от гриппа, то есть 60-70 процентов, отметил доктор со ссылкой на уважаемых им специалистов. «Не очень получается, что мы достигнем иммунитет, потому что, считай, мы прививаем половину людей, у половины из них иммунитета нет», — объяснил врач.

Доктор подчеркнул, что, несмотря на это, вакцина облегчает течение болезни и предотвращает смертельный исход. «А собственно, что нам еще и надо? Ведь мы же видим, что ковид идет, на наши всякие там маски, карантины, локдауны он, извините, плюет. Он как шел, как катился по планете, так и катится. Сейчас пришло ему время снизиться на три-четыре месяца, он снизится. Потом опять поднимется», — сделал прогноз Мясников.

Доктор отдельно обратил внимание на то, что вакцина необходима людям, входящим в группу риска, и им прививка «100 процентов поможет снизить смертность». Однако он усомнился в том, что массовая вакцинация позволит «снять маски и вернуться к нормальной жизни». «Мне кажется, мы весь 21-й год проведем с волнами коронавируса больше-меньше, а дальше просто коллективный иммунитет, исходя из тех цифр, что мы видим, наступит естественным путем», — заключил специалист.