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Доктор Мясников поделился сомнениями о массовой вакцинации 

Lenta.ru 2 часа назад
Мясников поделился сомнениями о массовой вакцинации
Фото: РИА Новости
Врач, телеведущий Александр Мясников в эфире шоу Владимира Соловьева «Полный контакт» поделился сомнениями об эффективности массовой вакцинации от коронавируса. Их беседа опубликована на YouTube.
Уточнив, что он делится собственным мнением и ничего не утверждает, доктор отметил, что в медицинском мире сомневаются в том, что всеобщая вакцинация существующими в мире вакцинами приведет к появлению коллективного иммунитета быстрее, чем он выработается естественным путем.
По словам Мясникова, чтобы создать коллективный иммунитет, эффективность прививки должна быть как у прививки от кори — 98 процентов. При этом эффективность существующих в мире вакцин от коронавируса будет на уровне вакцин от гриппа, то есть 60-70 процентов, отметил доктор со ссылкой на уважаемых им специалистов. «Не очень получается, что мы достигнем иммунитет, потому что, считай, мы прививаем половину людей, у половины из них иммунитета нет», — объяснил врач.
Доктор подчеркнул, что, несмотря на это, вакцина облегчает течение болезни и предотвращает смертельный исход. «А собственно, что нам еще и надо? Ведь мы же видим, что ковид идет, на наши всякие там маски, карантины, локдауны он, извините, плюет. Он как шел, как катился по планете, так и катится. Сейчас пришло ему время снизиться на три-четыре месяца, он снизится. Потом опять поднимется», — сделал прогноз Мясников.
Доктор отдельно обратил внимание на то, что вакцина необходима людям, входящим в группу риска, и им прививка «100 процентов поможет снизить смертность». Однако он усомнился в том, что массовая вакцинация позволит «снять маски и вернуться к нормальной жизни». «Мне кажется, мы весь 21-й год проведем с волнами коронавируса больше-меньше, а дальше просто коллективный иммунитет, исходя из тех цифр, что мы видим, наступит естественным путем», — заключил специалист.
Ранее в декабре Австралийская академия здравоохранения и медицинских наук (AAHMS) опровергла информацию о том, что с помощью вакцины удастся победить пандемию коронавируса. Ученые отметили, что всеобщая вакцинация займет много времени, поэтому необходимо прибегать к другим мерам по сдерживанию COVID-19.
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Коронавирус , Владимир Соловьев , Александр Мясников
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