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В центре Гамалеи назвали необратимое последствие тяжелой формы COVID-19 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
В центре Гамалеи назвали необратимое последствие COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Тяжелая форма коронавируса может привести к необратимому поражению легких, особенно у пожилых людей. Такое последствие COVID-19 назвал ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС в среду, 16 декабря.

«У пожилых людей регенерация легочной ткани [развита] в очень слабой степени, и тут уже приходится признать, что это необратимо — фиброз легочной ткани после COVID-19», — пояснил ученый.

Ранее возможные последствия коронавируса для организма описала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. В частности, пациенты после перенесенной инфекции могут чувствовать слабость, быструю утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, головную боль, кашель и чувство жжения в груди.
По последним данным, в России коронавирусом заразились 2 707 945 человек. Из них 2 149 610 выздоровели.
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Коронавирус , Федор Лисицын , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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