Назван способ предотвратить новые пики ковид в России

Предотвратить новые пики заболеваемости COVID-19 в России помогут ужесточение масочного режима в общественных местах и контроль за заболевшими и их родственниками. Такой способ РИА Новости назвала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова

«Надо ужесточать контроль за ношением масок в общественных местах, особенно в магазинах, строже проверять въезжающих, причем включая и постоянно живущих в регионе, но выезжающих за пределы, контроль за больными и членами семей, находящимися на карантине»,

— сказала научная сотрудница.

Она отметила, часто рост заболеваемости в различных регионах связан с отношением населения к пандемии и правилам безопасности. По ее словам, власти вводят адекватные меры, но многие люди игнорируют их, и нужный результат не достигается.