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Опровергнута победа над пандемией с помощью вакцин 

Lenta.ru 6 часов назад
Опровергнута победа над пандемией с помощью вакцин
Фото: Lenta.ru
Австралийская академия здравоохранения и медицинских наук (AAHMS) опровергла, что с помощью вакцины удастся победить пандемию коронавируса SARS-CoV-2 в 2021 году. Всеобщая вакцинация займет много времени, поэтому необходимо прибегать к другим мерам по сдерживанию COVID-19. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
AAHMS, куда входит 400 ведущих исследователей, опубликовала отчет, в котором изложила дальнейшие действия по реагированию на распространение инфекции. Хотя вакцины продемонстрировали 90-процентную эффективность, их производство, транспортировка и применение потребуют больших усилий и затрат, и вакцинация большей части населения станет возможной только к концу следующего года.
Поэтому ученые полагают, что необходимо соблюдать целый комплекс мер, чтобы справиться с коронавирусом. В их число входит всеобщее тестирование, самоизоляция, карантин, социальное дистанцирование, ношение масок, а также лечение и правильно организованная вакцинация.
Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране был обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма.
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