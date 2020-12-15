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В ВОЗ объяснили феномен коронавируса в России 

Lenta.ru 25 минут назад
В ВОЗ объяснили феномен коронавируса в России
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Феномен коронавируса в России заключается в низких показателях смертности на фоне большого числа инфицированных. Об этом «Комсомольской правде» сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Она отметила, что страна занимает четвертое место в мире по числу выявленных случаев заражения, но благодаря хорошей работе системы здравоохранения наблюдается относительно низкая летальность. Похожая ситуация складывается в Германии и еще некоторых странах.

«Один из очень хороших моментов, что система здравоохранения в России в большинстве регионов могла принять всех пациентов, которые нуждались в госпитализации»,

— объяснила Вуйнович.
Представитель ВОЗ уточнила, что речь идет в первую очередь о нуждающихся в кислородной терапии и более сложном уходе. «Все до уровня реанимации, тяжелой интубации, искусственной вентиляции», — добавила она.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о 10-процентном увеличении показателей летальности за январь-октябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Власти также ожидали роста смертности из-за коронавируса и сердечно-сосудистых заболеваний в ноябре и декабре.
По данным на 15 декабря, в России 2 707 945 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии умерли 47 968 зараженных.
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Коронавирус , Татьяна Голикова , ВОЗ
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