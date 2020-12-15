Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

В Минздраве рассказали о «природной» защите новорожденных от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Заявлено о «природной» защите новорожденных от ковид
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Дети, рожденные зараженными коронавирусом женщинами, имеют «природную» защиту от инфекции. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
По словам Мурашко, как правило, вертикальной передачи вируса от матери к ребенку не происходит.
Ранее сообщалось, что младенцы заражаются коронавирусом из-за контакта с больным человеком, а не из-за передачи вируса от матери. По словам главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения столицы Антона Оленева, врачи при этом рекомендуют сохранять грудное вскармливание ребенка.
Как объяснял врач и телеведущий Александр Мясников, беременность, скорее всего, не является фактором риска для тяжелого течения коронавируса, однако при заражении растут риски выкидыша и преждевременных родов. При этом медик выразил уверенность в том, что инфекция не может проходить сквозь плаценту к плоду, а также, что заболевание — не показатель к кесареву сечению.
Видео дня. Продукты, которые снизят риск онкологии
Последние новости
Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США 31 регион России обьявил 31 декабря выходным 31 регион России обьявил 31 декабря выходным Пожар в доме престарелых убил 11 россиян Пожар в доме престарелых убил 11 россиян
Комментарии
Коронавирус , Михаил Мурашко , Александр Мясников , Минздрав РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
08:48
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
ЗОЖ
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение