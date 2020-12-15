Россия входит в десятку стран, где зафиксировано наибольшее число смертей от коронавирусной инфекции. За все время пандемии в РФ скончались почти 47,4 тыс. человек. Высокий уровень смертности в стране объяснил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов

«К сожалению, количество умерших все еще на высоком уровне, а это значит, что на каком-то этапе неадекватна ситуации тактика лечения, отстает диагностика. И я даже знаю, где: на первом этапе»,

По его словам, большое количество смертей от COVID-19 связано с нежеланием россиян отправляться в больницу, когда у них проявляются первые симптомы заболевания. В связи с этим люди попадают под наблюдение медиков только тогда, когда ситуация становится сложной или критической.

Также Жемчугов отметил, что, не начиная лечение на раннем этапе, заразившийся отдает «победу вирусу заранее». Поэтому обращать внимание на симптомы, обращаться к врачу и начинать лечиться нужно с самого первого дня, считает доктор.