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За последние сутки в России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,4% не имели клинических проявлений болезни.

Всего за сутки зафиксировано 577 летальных исходов, полностью выздоровело 24 813 человек.

Стопкоронавирус.рф

На сегодняшний день в России выявлено 2 707 945 случаев коронавируса в 85 регионах.

В целом, за весь период зафиксировано 47 968 летальных исходов, при этом выздоровело 2 149 610 человек.