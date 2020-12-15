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В России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса 

Даня Виттиг 4 часа назад
В России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,4% не имели клинических проявлений болезни.
Всего за сутки зафиксировано 577 летальных исходов, полностью выздоровело 24 813 человек.
Стопкоронавирус.рф
На сегодняшний день в России выявлено 2 707 945 случаев коронавируса в 85 регионах.
В целом, за весь период зафиксировано 47 968 летальных исходов, при этом выздоровело 2 149 610 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал о неожиданных опасностях после перенесенного COVID-19.
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