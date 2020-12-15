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Гинцбург сообщил об испытании препарата «Спутник V» на беременных 

runews24.ru и ещё 9 4 часа назад
Гинцбург сообщил об испытании «Спутник V» на беременных
Фото: Runews24.ru
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что по протоколу пострегистрационная фаза испытаний препарата «Спутник V» завершится в мае. Однако данные об уровне его эффективности будут известны уже в следующем месяце, передает РИА «Новости».
Также Гинцбург сообщил, что после окончания всех необходимых проверок действия прививки на взрослых, можно будет начинать исследования с участием детей. После этого этапа ученые проверят препарат на беременных женщинах.
В понедельник в РФПИ заявили о получении данных относительно эффективности российской вакцины от коронавируса на уровне более 91%.
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Коронавирус , Александр Гинцбург , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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