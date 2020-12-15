Гинцбург сообщил об испытании «Спутник V» на беременных

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что по протоколу пострегистрационная фаза испытаний препарата «Спутник V» завершится в мае. Однако данные об уровне его эффективности будут известны уже в следующем месяце, передает РИА «Новости».

Также Гинцбург сообщил, что после окончания всех необходимых проверок действия прививки на взрослых, можно будет начинать исследования с участием детей. После этого этапа ученые проверят препарат на беременных женщинах.