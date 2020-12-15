В Москве открылся сервис оценки тяжести пневмонии по крови

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В Москве разработан так называемый «КТ-калькулятор» — нейронная сеть для оценки степени поражения легких. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге во вторник, 15 декабря.

По словам главы города, пандемия резко ускорила внедрение цифровых сервисов в работу здравоохранения. Так, в городе уже 10 месяцев используется «компьютерное зрение» для диагностики ковидной пневмонии. Оно представляет собой специальную программу анализа КТ-снимка легких, которая действует на основе технологий искусственного интеллекта.

— Совместно с исследователями МГУ имени Ломоносова мы разработали так называемый «КТ-калькулятор» — нейронную сеть для оценки степени поражения легких, — написал мэр Москвы.

Так, данные анализов крови пациентов были сопоставлены с результатами КТ-исследований. Обновленная нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии, что поможет заранее выбрать тактику его лечения.

Так, в случае легкого течения коронавируса пациент может отказаться даже от проведения компьютерной томографии. Также калькулятор поможет выявить тяжелые случаи, требующие немедленной госпитализации.

Ожидается, что система будет постоянно совершенствоваться и «обучаться», добавил Сергей Собянин