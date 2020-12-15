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Стопкоронавирус.рф

Ученый пояснил защищенность людей с астмой от коронавируса 

Даня Виттиг 4 часа назад
Ученый объяснил защищенность людей с астмой от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Группа израильских ученых, изучила статистику по COVID-19 и пришла к выводу, что пациенты с бронхиальной астмой на 30 процентов реже заражаются коронавирусом. Об этом сообщил автор исследования завотдела проактивной медицины «Леумит» Евгений Мерзон, его слова передает РИА.
По его словам, это связано с тем, что у людей с астмой в легких меньше рецепторов, отвечающих за проникновение вируса в организм.
Также это может быть связано с тем, что пациенты осознают повышенный риск осложнений, поэтому более внимательно к средствам защиты: соблюдают дистанцию, носят маски и тщательно моют руки.
Ранее "Рамблер" сообщал, как погибла невеста с COVID-19.
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