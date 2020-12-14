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Стопкоронавирус.рф

В Великобритании нашли более заразный штамм коронавируса 

Lenta.ru и ещё 12 2 часа назад
В Великобритании нашли более заразный штамм COVID
Фото: Lenta.ru
Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок (Matthew Hancock) сообщил, что в стране был обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. Об этом сообщает издание Newsweek.
По словам Хэнкока, в Лондоне и ряде других районов на юге Англии будут введены новые более жесткие ограничения после резкого роста числа случаев COVID-19. Однако пока неизвестно, как много человек заражены новым штаммом и какой вклад этот тип коронавируса внес в рост случаев заражения. Также нет доказательств, что он более смертоносен, чем известные штаммы SARS-CoV-2, и устойчив к вакцинам. В то же время он легче передается от человека к человеку и, следовательно, является более заразным.
Всего зафиксировано около тысячи случаев заражения новым штаммом вируса, который был обнаружен в 60 различных районах страны. Больше всего случаев диагностировано на юге Англии.
Новые, более жесткие ограничения коснутся свыше 10 миллионов человек, проживающих в Лондоне, графствах Эссекс и Хартфордшир. Будут запрещены собрания в помещениях и на улице, а также прекратится работа баров и пабов.
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