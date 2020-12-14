Оценена скорость распространения коронавируса в России 

Скорость распространения коронавируса в России замедлилась. Так ситуацию оценил иммунолог Вячеслав Жемчугов в эфире телеканала РБК , передает ТАСС

По словам Жемчугова, это стало возможным благодаря введению ограничений для борьбы с COVID-19. «Страна нажала на тормоза, образно говоря», — заявил он.

Ранее Жемчугов сообщил , что Россия вышла на плато по коронавирусу, однако условием для прекращения распространения инфекции станет контакт 70 процентов россиян с инфекцией — они могут либо переболеть, либо сделать прививку. По мнению терапевта Андрея Кондрахина, страна может удержаться на плато, если россияне будут ответственно относиться к профилактическим мерам.

Жемчугов также рассказал , что высокие показатели умерших от коронавируса в России связаны с тем, что жители не идут в больницу до тех пор, пока им не становится совсем плохо, хотя это надо делать на первом этапе заболевания.

За последние сутки в России выявили 27 328 новых случаев коронавируса, 450 летальных исходов и 18 562 выздоровления. С начала пандемии в стране зарегистрировали 2 681 256 случаев коронавируса в 85 регионах, 47 391 летальный исход, выздоровели 2 124 797 человек.