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Врач назвал четыре главных симптома для госпитализации с коронавирусом 

News.ru 4 часа назад
Врач назвал четыре симптома для госпитализации с ковид
Фото: РИА Новости
Главный врач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах рассказал, что для госпитализации с коронавирусом есть четыре главных симптома.
По словам эксперта, речь идёт о кашле, одышке, температуре и сатурации кислорода меньше 93. При этом степень поражения лёгких не является определяющим фактором для госпитализации пациента, потому что компьютерная томография не показывает полную картину течения болезни, передаёт Росбалт.
Авербах объяснил, что до 50–60% людей в петербургских стационарах находятся там для того, чтобы дышать кислородом и контролировать его уровень в крови. А если бы у них дома имелись пульсоксиметры, которые контролируют уровень насыщения крови кислородом, и кислородные концентраторы, тогда их можно было бы и не госпитализировать. Эксперт подчеркнул, что имеет в виду людей, не входящих в группу риска.
Медик отметил, что решение о госпитализации и её продолжительности остаётся за врачом приёмного отделения. По его словам, для этого также есть указания и приказ Минздрава России.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил наиболее опасные симптомы коронавируса, при появлении которых необходимо немедленно вызывать скорую помощь. По словам эксперта, из-за резкого обострения ситуации боязнь COVID-19 «дошла до людей». Поэтому многие россияне стали обращаться к врачам даже без ярко выраженных симптомов коронавируса. Врач порекомендовал звонить в скорую в случаях, когда появились одышка, заторможенность, вялость или обезвоживание, а температура тела не опускается ниже 38 градусов.
Между тем бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что людям в возрасте от 18 до 60 лет с эндокринными заболеваниями необходимо в числе первых поставить прививку от коронавируса, так как они находятся в группе риска.
В начале декабря президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса. В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что россиян будут прививать исключительно в добровольном порядке и бесплатно, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Коронавирус , Татьяна Голикова , Геннадий Онищенко , Лев Авербах , Александр Мясников , Владимир Путин , Минздрав РФ , Госдума , Росбалт
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