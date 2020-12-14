Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Стопкоронавирус.рф

Доктор Комаровский объяснил разницу заболевания COVID-19 у взрослых и детей 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Врач объяснил разницу заболевания ковид у взрослых и детей
Фото: Вечерняя Москва
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как взрослые и дети переносят коронавирусную инфекцию. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.
Так, одна из подписчиц специалиста заинтересовалась данным вопросом. По ее словам, они вместе с дочкой заболели COVID-19. Но девочка перенесла болезнь в легком форме и почти без симптомов.
Комаровский объяснил это тем, что форма заболевания зависит от возраста. Чем младше человек, тем больше у него шансов перенести коронавирус в легкой степени.

«Так что ваша дочь вполне может перенести болезнь практически без симптомов. Если хотите удостовериться, переболела ли она, то для детей применяются те же тесты, что и для взрослых»,

— ответил эксперт.
Ранее он резко прокомментировал эффективность магнитных браслетов от головной боли. По его словам, подобные заявления — шарлатанство.
Видео дня. Привычки, которые гробят поджелудочную
Вечерняя Москва: последние новости
Врач рассказала о рисках для больных сахарным диабетом при COVID-19 Врач рассказала о рисках для больных сахарным диабетом при COVID-19 Ученые назвали еще один ключевой симптом коронавируса Ученые назвали еще один ключевой симптом коронавируса Эксперт назвал орган, который всего страдает от перенесенного COVID-19 Эксперт назвал орган, который всего страдает от перенесенного COVID-19
Коронавирус , Евгений Комаровский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
08:48
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
ЗОЖ
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Что будет с телом, если каждый день закаляться
08:53
Что будет с телом, если каждый день закаляться
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение