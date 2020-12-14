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Врач рассказал о возможном всплеске COVID в РФ 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Врач рассказал о возможном всплеске COVID в РФ
Фото: РИА "ФедералПресс"
Иммунолог Михаил Костинов в разговоре с "Вечерней Москвой" допустил возможность всплеска заболеваемости COVID-19 в России из-за неосторожного поведения некоторых людей на новогодних корпоративах.

"Если, например, корпоративы проводятся в последние дни уходящего года — с 28 и по 31 декабря — а также непосредственно 1 января, то к середине января в России может быть всплеск заболеваемости коронавирусом. Ориентировочно 14–15 или 17–20 января. Однако подчеркну, что точно этого никто не может знать", — отметил врач.

По его словам, риск ухудшения эпидемиологической ситуации связан с тем, что многие россияне будут "пенять на себя" в случае заражения и не откажутся от возможности "проводить" 2020 год вместе с коллегами.

"И ладно, если только ты один заболел, а если живешь с супругой или супругом и детьми? А вдруг твой муж, например, хроник (страдающий хроническими заболеваниями — Прим.ред.)? А если у твоего ребенка фарингит или что-то еще? Ну и наконец, после Нового года ты идешь поздравлять маму, бабушку, дедушку с праздниками… И все это время у тебя COVID-19 находится в инкубационном периоде, то есть выделяешь вирус и везде его передаешь", — возмутился он.

Ученый посоветовал руководителям компаний самим принять решение об организации корпоративов. По его мнению, запрещать праздники по всей стране не имеет смысла.

"Корпоративы, конечно, есть и будут. Нашему человеку не страшно, что там дальше: ему главное — радоваться жизни", — посетовал Костинов.

Тем не менее, как отметил иммунолог, праздники могут сказаться на ситуации с коронавирусом и положительно: по его словам, россияне станут более "разобщенными" и перестанут на время контактировать с коллегами по рабочим вопросам, что значительно ограничит круг социальных контактов.
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Коронавирус , Вечерняя Москва
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