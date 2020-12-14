Названа опасность для диабетиков при COVID-19

Люди с сахарным диабетом входят в группу риска при коронавирусной инфекции. Среди диабетиков наиболее уязвимы граждане пожилого возраста и пациенты с ожирением. Летальность от сочетания сахарного диабета и COVID-19 для людей старше 70 лет составляет 20,3 процента, старше 80 лет — 27,1 процента.

«СД + COVID-19 особенно высока у возрастных пациентов: 60–69 лет — 12,9 процента, 70–79 лет — 20,3 процента, старше 80 лет — 27,1 процента. А также у тех, кто страдает ожирением. При индексе массы тела (ИМТ) 30–34 летальность от коронавируса составляет 8,9 процента. Соответственно, при ИМТ 35-39 — 11,5 процента, свыше 40 — 13,5 процента. Среди умерших почти вдвое больше мужчин, чем женщин»,

Сахарный диабет сопровождается высоким содержанием сахара в крови, благодаря чему коронавирус активно проникает в клетки. У данной группы пациентов ослаблена иммунная защита от вирусов, что также повышает их уязвимость в период пандемии.

Марина Шестакова. Кроме того, в группе риска пациенты с аутоиммунными эндокринными заболеваниями, с надпочечниковой недостаточностью и гиперпаратиреозом. Об этом рассказала заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России — директор Института диабета, академик РАН

«Пациентам с эндокринопатиями необходимо находиться на постоянной связи со своим лечащим врачом. Лучше делать это дистанционно: посредством телемедицинской консультации в формате «врач — пациент». При возникновении первых симптомов заболевания COVID-19 надо в обязательном порядке вызывать на дом участкового врача и с учетом его рекомендаций принять решение о госпитализации в специализированный медицинский центр. Если того потребует ситуация, всегда можно обратиться в кол-центр НМИЦ эндокринологии, запросить телемедицинское консультирование и получить подробные разъяснения врачей-эндокринологов. Со своими пациентами мы взаимодействуем в постоянном режиме»,

— рассказала Шестакова.

Чтобы снизить риск заражения, необходимо носить маски, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, добавила врач.