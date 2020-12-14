Названа самая заразная группа пациентов с коронавирусом 

Американские ученые назвали самую заразную группу пациентов с COVID-19. В частности, на протяжении двух месяцев могут быть заразны подхватившие коронавирус люди с ослабленным иммунитетом, например, страдающие от онкологических заболеваний. Об этом говорится в открытом письме исследователей, опубликованном в журнале New England Journal of Medicin.

Специалисты исследовали выделения живого вируса у онкобольных. Как оказалось, пациенты с ослабленным иммунитетом после лечебных процедур могут освобождаться от жизнеспособного SARS-CoV-2 в течение как минимум двух месяцев, пришли к выводу ученые. Согласно действующим рекомендациям по мерам предосторожности при COVID-19 Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), заболевшие COVID-19 заразны десять дней. Поэтому, резюмировали исследователи, следует пересмотреть нормы относительно пациентов с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, отклонения в работе иммунитета есть у людей с ВИЧ-инфекцией и иммунодефицитами, отметил в беседе с «Известиями» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Ризванов. Он также предположил, что коронавирус может дольше задерживаться в организме перенесшего сильный стресс человека. Специалист считает, что исследование американских ученых заставляет пересмотреть регламент работы медиков с такими пациентами.