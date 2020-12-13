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В России выявили нулевого пациента с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
В России выявили нулевого пациента с коронавирусом
Фото: Lenta.ru
Нулевой пациент, первый заразившийся коронавирусом в России, был выявлен 1 марта. Об этом в фильме «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию, мы начали это с марта», — пояснила она и добавила, что уже к 17 марта в стране был зафиксирован сотый случай заражения инфекцией.

Глава Роспотребнадзора также заметила, что самими первыми в России были три случая COVID-19 из Китая, однако они не дали толчок к распространению вируса.
11 декабря Попова завила, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России достаточно тяжелая. По ее словам, вакцинация позволит держать ситуацию под контролем.
Президент Владимир Путин 2 декабря поручил начать в России вакцинацию против коронавируса отечественным препаратом «Спутник V». В Москве вакцинация началась 5 декабря. Первыми препарат получат медики, соцработники, сотрудники правоохранительных органов. Люди старше 60 лет и дети смогут сделать прививки после испытания вакцины на данных категориях населения.
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Коронавирус , Анна Попова , Владимир Путин , Роспотребнадзор , МВД , ИТАР-ТАСС
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