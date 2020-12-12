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Иммунолог назвал способ перенести COVID-19 в легкой форме 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Иммунолог назвал способ перенести COVID в легкой форме
Фото: depositphotos.com
Иммунолог и академик РАН Александр Караулов назвал способ перенести коронавирус в легкой форме.
Он отметил, что, судя по клиническому опыту, тяжесть заболевания и шансы благополучного выздоровления зависят от общего состояния организма и иммунной системы при встрече с возбудителем.

"В период пандемии особенно важно держать иммунитет "в полной боевой готовности". Я сторонник разумного использования препаратов с иммунномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний", — сказал Караулов в интервью изданию "Аргументы и факты".

При этом специалист подчеркнул, что использовать такие препараты необходимо разумно, полагаясь не на рекламу, а на исследования, доказывающие их безопасность и эффективность.
По его словам, профилактическое действие оказывают препараты из группы интерферонов, а также употребление витаминов. Также Караулов указал, что очень важный фактор для поддержания хорошего иммунитета является здоровый сон и отсутствие стрессовых ситуаций.
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Коронавирус , РАН , Аргументы и Факты
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