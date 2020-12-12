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Стопкоронавирус.рф

Ученые нашли новую причину тяжелой формы COVID-19 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Ученые нашли новую причину тяжелой формы COVID-19
Фото: Lenta.ru
У пациентов с тяжелой формой COVID-19 присутствуют гены, которые могут усугублять течение инфекции. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых Эдинбургского университета, опубликованные в журнале Nature.
Обследовав 2,2 тысячи больных COVID-19 из более чем 200 отделений интенсивной терапии Великобритании, ученые обнаружили одни и те же модификации генов OAS1, OAS2, OAS3, а также TYK2, DPP9 и IFNAR2. Согласно тексту публикации, вариации в пяти генах были связаны с развитием тяжелого течения COVID-19 — по мнению авторов исследования, они могут приводить к нарушению формирования иммунитета и развитию воспаления легких.

«Если мы выберем правильное [медикаментозное] вмешательство для следующих клинических испытаний, то мы обнаружим, что оно сработает раньше и может спасти десятки тысяч жизней», — заявил консультант Королевской больницы Эдинбурга профессор Кеннет Бейли, комментируя The Guardian исследование о новой причине тяжелого течения коронавируса.

Ранее британские врачи обнаружили, что дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19. Кроме того, как рассказал доктор Гаррет Дэвис, реплицирующийся коронавирус может истощать белок ACE2, вызывая цитокиновый шторм.
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Коронавирус , The Guardian
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