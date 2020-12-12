«Вирус приспосабливается, ему нужно закрепиться»

В ближайшие несколько дней по поручению президента во всех регионах России должна начаться вакцинация от коронавируса. Прививку «Спутник V» получат россияне из группы риска — врачи, учителя и те, кто по работе контактирует с большим количеством людей. Что нужно знать о прививке, может ли на вакцинацию повлиять мутация коронавируса, кто является самыми опасными переносчиками и насколько опасны могут быть бессимптомные носители — «Ленте.ру» рассказал Александр Горелов , академик, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

«Лента.ру»: В России начинается вакцинация. Стоит ли людям бояться побочных эффектов от препарата, который появился совсем недавно?

Горелов: Все вакцинные препараты когда-то появились впервые, а теперь имеют многолетнюю историю. Но вместе с тем нужно сказать главное: любой вакцинный препарат, в какой бы стране он ни разрабатывался, проходит обязательные этапы клинических испытаний. Их четыре, как известно. И понятно, что отходить в сторону от международного протокола никто себе не позволяет, потому что ключевой момент — помимо эффективности, должна быть безопасность.

Мы защищаем здоровых людей, поэтому особые требования к вакцинам строго соблюдаются. Есть международная инспекция по всем протоколам. И лишь после того как завершены все необходимые фазы, проводится официальная государственная регистрация препарата. А в каждой последующей стране, где будет регистрироваться препарат, могут быть проведены соответствующие пострегистрационные испытания, но это необязательный этап. Поэтому есть и соответствия между многими странами — регистрация в одной стране засчитывается в другой. Но протокол прописан, он абсолютно незыблем и исключений из него нет.

Любые побочные эффекты, которые могут появиться после вакцинации, не выходят за рамки. За исключением редких случаев, когда может быть индивидуальная реакция на препарат. Поэтому перед введением препарата обязательно проводятся термометрия, осмотр и беседа с доктором. И после введения препарата — вне зависимости от того, новый он или старый, — минимум 30 минут человек находится в лечебном учреждении под медицинским наблюдением. Это общее отработанное правило, которое действует во всем мире. Оно требует сертификации вакцинального кабинета. Есть перечень, который необходим для того, чтобы получить лицензию на вакцинацию. И есть обязательный набор процедур, который сделает минимальным возникновение побочных реакций.

Вы говорили, что абсолютной защиты от коронавируса нет. Могут ли люди заразиться и после прививки? Как будет протекать болезнь?

Потенциально организм может встретиться с вирусом, но не разовьется тяжелое течение и не будет осложнений.

По вашим словам, вероятность заразиться коронавирусом повторно минимальна в любом случае из-за мутаций вируса, которые затрагивают только один процент генома. Может ли эта ситуация измениться? Существует ли вероятность того, что появится какая-то мутация, которая нивелирует действие вакцины?

Дело в том, что для РНК-вируса характерны мутации. Но ключевой момент не наличие мутации, а ее закрепление, передача потомкам. Понятно, что весь мир следит за мутациями генома вируса, и в настоящий момент насчитывается около 160 тысяч полных секвенируемых геномов вируса, размещенных в генбанке и выявленных в разных уголках мира. Но значимых мутаций не отмечено.

Вирус приспосабливается, ему нужно закрепиться в человеческой популяции. И поэтому у быстро мутирующих вирусов (например, у вирусов гриппа) это происходит часто. Поэтому проводится слежение за циркуляцией их штаммов, и в соответствии с изменениями меняется вакцинный состав. Но это только с вирусами гриппа, потому что у них быстро происходят мутации. И поэтому в России есть 58 точек для слежения за циркуляцией разных вирусов гриппа. Вся информация стекается в два центра, которые передают данные в европейское бюро ВОЗ по слежению за гриппом. Поскольку это сезонное заболевание, то зона его распространения в зависимости от сезона перемещается из Северного полушария в Южное. Таким образом нам всегда известно, когда в Северном или в Южном полушарии закончился сезон подъема заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом.

В случае с коронавирусом в настоящий момент значимых мутаций, которые потребовали бы смены вакцинного препарата, нет

При этом в России 43 кандидатных препарата разрабатываются не только против самого вируса, но и его генных участков или отдельных значимых генов, например, шип-белка, к которому вирус прикрепляется. Используются разные подходы к разработке вакцин: векторная вакцина, ослабленная вакцина, пептидная вакцина. И нельзя о каждом из этих препаратов одинаково судить. Наше счастье, что вакцинных препаратов много, у врачей будет выбор, каким препаратом вакцинировать, и, самое главное, мы сможем отвечать на вызовы, которые будут возникать.

Ключевым моментом является разработка матрицы вакцин, которые, как и в гриппозных вакцинах, могут меняться. Самое главное: вакцина готова, производство масштабируется, технологии есть, а поменять ее, если это понадобится, можно будет благодаря матрице. В ней компоненты могут меняться. И это не ближайшая наша перспектива. К счастью, за десять месяцев вирус значимо не мутировал. Но если появится какая-то значимая мутация, в этой матрице просто поменяют или добавят компоненты, которые будут связаны с новой мутацией для того, чтобы вакцинный препарат работал.

Правда ли, что дети стали заразнее? Это мутация вируса?

Говорить о том, что дети являются основным источником заражения, не совсем верно. Это капельная инфекция, и капли падают не вверх, а вниз. Поэтому чаще всего дети получают от взрослых инфекцию: при кашле, чиханье и разговоре капли летят вниз. Две трети детей заражаются дома.

Первый случай заболевания ребенка был описан еще в марте. Этому ребенку было 36 часов от роду. Он заразился от своей матери

Но наиболее часто болели подростки или дети начиная с семилетнего возраста. А вот доля детей в общей структуре заболеваемости за девять месяцев не превысила 8 процентов. То есть 92 процента приходилось на взрослых. У детей иная иммунная система, они иначе реагируют на вирус. Поэтому дети болеют, но реже по сравнению со взрослыми.

Были публикации о том, что дети с фекалиями выделяли РНК-вирусы, но никто не доказал, что это жизнеспособный вирус, а не его обломки. По мере накопления знаний нам важен именно этот параметр — заразительная способность вируса, то есть такая его концентрация, при которой развивается заболевание. Что касается периода выделения вируса, то он для всех одинаков. При легкой форме заразительный период — 10 плюс-минус два дня, при среднетяжелой — 20 плюс-минус два дня. И заразительный период начинается с конца инкубационного, то есть за день-два до появления симптомов. У взрослых описаны выделения и через 48, и через 90 дней, но это единичные случаи.

Ключевые моменты при заражении — время и плотность контакта. Если контакт с инфицированным человеком происходит в закрытом помещении более 15 минут, то риск возрастает — неважно, ребенок это или взрослый.

При этом среди детей половина — бессимптомные. Это говорит о том, что дети и вирус выделяют меньше. Чтобы взрослый человек заболел, необходимо около тысячи вирусных частиц. При разговоре или дыхании обычно выделяется не более двухсот. Поэтому нужен кашель или чиханье — симптомы, которые у детей как раз обычно отсутствуют.

Почему некоторые люди становятся суперраспространителями? Кто является главными суперраспространителями в России?

У всех людей разная иммунная система, мы по-разному реагируем, и доза для заражения нужна абсолютно разная. Первый суперраспространитель коронавируса был в Южной Корее. Там женщина пришла в церковь и заразила 1200 человек. Это удалось отследить по мобильным телефонам. И такие ситуации периодически происходят. Таких людей, как эта женщина, и рассматривают как суперраспространителей. Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, где не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит средства индивидуальной защиты. Классический пример — общественный транспорт.

И дело не в каких-то особенностях человека. Это результат несоблюдения основного правила: болен — останься дома.

Если у человека тяжелая форма, он кашляет постоянно, то и вероятность заразиться от него возрастает

Но в закрытых помещениях при длительном контакте легко можно заразиться и от бессимптомного, а, значит, в определенных условиях и такой человек может стать суперраспространителем. Ведь в той же самой Швеции нет такой плотности населения, а они в качестве социальной дистанции выбрали пять метров.

Все зависит от условий. Одно дело, когда бессимптомный носитель выходит во двор своего хозяйства в деревне, когда до ближайшего дома 30-50 метров. Другое — когда он выходит в подъезд многоэтажного дома и проезжает в лифте в замкнутом пространстве. Это совсем другая ситуация. Ключевой момент — социальная активность индивидуума.

А как будет чувствовать себя человек при повторном заражении коронавирусом?

Сейчас задокументированных повторных заражений в мире около 30 случаев. И, например, один из них завершился летальным исходом. Это была женщина на девятом десятке в Голландии, которая страдала онкогематологическим заболеванием.

Чаще всего, как показывает практика, повторное заболевание протекает тяжелее. Почему это происходит — трудно объяснить. Это связано с индивидуальной реактивностью организма. Повторное заражение возможно только тогда, когда есть какая-то дефектность иммунного ответа, когда организм не справляется и не вырабатывает достаточное количество антител.

Но с прививкой иммунитет будет тренированный, и, встречаясь с этим вирусом, он не позволит разгуляться инфекционному процессу до цитокинового шторма. Если человек сделал прививку, ему не грозят серьезные осложнения, реанимация и ИВЛ.

Как будет действовать вакцина на бессимптомных носителей ковида? Допустим, человек не знает, что заражен, или симптомы еще не успели проявиться, что будет?

Бояться абсолютно не надо. Мы знаем, что есть бустерный эффект, то есть усиление иммунитета. Потому что чаще всего у бессимптомных носителей не очень напряженный иммунный ответ после перенесенной инфекции, поэтому вакцинация как бы бустирует. И если вирус не будет мутировать (мы на это и рассчитываем), при встрече с вирусом иммунная система будет уже узнавать его, и титр антител будет повышаться. Чтобы выработать первичную защиту, необходимо две дозы вакцины. А все последующие встречи будут тренировать иммунитет и поддерживать защитный титр на иммунном уровне.

Поэтому бессимптомная форма противопоказанием не является, чего не скажешь о легкой или начальной форме. Наличие любых симптомов острого респираторного заболевания является противопоказанием. Зачем нужен осмотр врача?

Если у пациента красное горло и заложен нос, никто его прививать не будет. Ни один доктор такую ответственность на себя не возьмет

А если человек переносит бессимптомно, значит, иммунная система уже среагировала таким образом, что процесс не развился.

Все говорят, что пандемия закончится при формировании коллективного иммунитета и при массовой вакцинации. Надо провакцинировать все население? Или достаточно будет какой-то части?

В группах риска должны быть провакцинированы порядка 70-75 процентов человек. Мы же не говорим об элиминации — чтобы вируса совсем не было, как в случае с корью. Там охват вакцинации должен быть порядка 90-95 процентов.

Аналогии лучше всего проводить с гриппом, и мы прекрасно знаем, что эпидпроцесс замедляется, когда именно группы риска имеют такой охват. Коронавирус не такой заразный, как, например, та же корь. И инфицированный человек заражает меньше людей, чем если бы он болел корью. Чтобы вирус стал сезонным, как грипп, достаточно снизить его циркуляцию. И вакцинация как раз позволяет достичь такого эффекта.