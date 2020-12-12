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Стопкоронавирус.рф

Назван еще один ключевой симптом коронавируса 

РИА Новости и ещё 9 4 часа назад
Назван еще один ключевой симптом коронавируса
Фото: Аргументы Недели
Группа исследователей из Исландии обнаружила еще один симптом коронавируса, который наблюдался у большинства пациентов, — миалгию. Результаты работы опубликованы в British Medical Journal.
Ученые проанализировали данные проведенного весной в Исландии скрининга населения на коронавирус. С 17 марта по 30 апреля удалось выявить 1564 случая заражения SARS-CoV-2, и у большинства пациентов (55%) отмечалась миалгия — болевые ощущениях в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также костях и органах.
Помимо миалгии, в числе наиболее распространенных симптомов были головная боль (51% пациентов) и кашель (49%). Лихорадка и затрудненное дыхание встречались заметно реже, чем ожидалось.
Ученые отмечают, что симптомы у пациентов с легкой формой COVID-19 могут отличаться. Самыми распространенными признаками заболевания у этой категории пациентов они называют головную боль, потерю обоняния и заложенность носа. При этом обонятельные симптомы наиболее распространены в молодых возрастных группах.
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