Россиян предостерегли от ношения маски в мороз

Врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова напомнила, что человек надевает маску, чтобы защититься от людей и защитить их от себя. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, защитная маска на улице нужна только при большом скоплении людей. В остальных случаях она быстро намокает и охлаждается и наносит больше вреда.

«Маска — не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице — сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего "инструктажа" по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить».

«На морозе маска быстро станет мокрой, это уже не является защитой. Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких», — отметил он.

Малышев отметил, что если человек хочет согреться, то лучше натянуть шарф повыше.