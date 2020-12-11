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Врачи предостерегли россиян от ношения маски на улице в мороз 

Даня Виттиг 3 часа назад
Россиян предостерегли от ношения маски в мороз
Фото: depositphotos.com
Врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова напомнила, что человек надевает маску, чтобы защититься от людей и защитить их от себя. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, защитная маска на улице нужна только при большом скоплении людей. В остальных случаях она быстро намокает и охлаждается и наносит больше вреда.

«Маска — не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице — сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего "инструктажа" по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить».

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев подтвердил это мнение.

«На морозе маска быстро станет мокрой, это уже не является защитой. Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких», — отметил он.

Малышев отметил, что если человек хочет согреться, то лучше натянуть шарф повыше.
Ранее "Рамблер" сообщал, будем ли мы носить маски в 2021 году.
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Коронавирус , Елена Белова , Николай Малышев
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