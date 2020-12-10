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Стопкоронавирус.рф

«Эти страхи медленно убивают»: россияне после ковида рассказали о панических атаках 

Диана Товсепова 3 часа назад
О том, как коронавирусная инфекция на самом деле влияет на организм, спорят ученые по всему миру. Так, помимо основных "легочных" эфффектов, вирус по-разному сказывается на многих процессах в организме. Переболевшие жалуются на жуткие проблемы с сердцем, желудком, центральной нервной системой.
Однако, как выяснил "Рамблер", пост-ковид также выражается в реальных психиатрических проблемах. Об этом россияне рассказали в одном из популярных сообществ в Сети.
Оказалось, многие после ковида находятся в таком психологическом состоянии, что даже ложатся в клиники:

"Вчера уже во второй раз легла в клинику неврозов, тряска, жжение в груди, ватная голова, чувство безнадежности и апатии стали не выносимы даже на фоне приема антидепрессанта…"

"Второй месяц была жуткая бессонница весь месяц, сильное жжение в груди, спазм в области желудка, где то справа, что я не могла дышать. И постоянное состояние «плохо» даже не знаю как объяснить. После лечения в клинике все было неплохо месяц, потом началась сильная тревожность по утра, просыпаюсь уже с тревожностью. И снова бессонница, тряска и это жуткое состояние «плохо» словно нервы внутри гудят и ноют…"

"У меня 7 месяцев длилось, казалось страхи медленно убивают. А потом все внезапно исчезло…"

"Панические атаки держались долго, до полугода, потихоньку уменьшалась интенсивность и длительность. Потом еще месяца два держалась депрессия. Заметно отпустило на 9й месяц.

Болела в конце февраля— марте".

Причем до этого у них никогда не было подобных проблем, а то, что происходит сейчас с психикой особенно пугает:

"У меня до ковида никогда в жизни не было подобных состояний, никогда не было ужасных, страшных мыслей, состояния безнадеги, плаксивости на ровном месте, постоянного мандража внутри. А началось все с третьей недели легко протекающей болезни. Начало жечь где то внутри и появилось ощущение, что вокруг что то не то, все не так как обычно, появился непонятный страх непонятно чего. Так как вокруг все болели, я подумала наверное перенервничала, хотя раньше были ситуации и по хлеще.

Но со временем это только нарастало. Обследовала все что могла, сдала кучу анализов. Врачи просто разводили руками. От безысходности начала АК, потом витамины гр. В, кверцетин, Д3, омегу и вот прошло уже 6! месяцев, но я до сих пор не та, что раньше. Я не знаю когда накатит очередной приступ. Такое ощущение, что в организме что то не так работает. Необъяснимые ощущения и что дальше будет неизвестность…", — рассказала одна их россиянок спустя долгое время после перенесенной коронавирусной инфекции.

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.
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Коронавирус , Видео
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