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Названы сроки вакцинации от коронавируса во всей РФ 

Lenta.ru 2 часа назад
Названы сроки вакцинации от коронавируса во всей РФ
Фото: Lenta.ru
Вакцинация от коронавируса во всех регионах России начнется до конца недели. Такой срок назвали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, передает ТАСС в четверг, 10 декабря.
«На совещании все регионы заявили о готовности к вакцинации. До конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах», — говорится в сообщении.
Также в секретариате подчеркнули, что в новогодние праздники вакцинация не должна приостанавливаться.
2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время объемы произведенной в России вакцины вырастут до двух миллионов доз, что даст возможность проводить «если не массовую, то масштабную вакцинацию» препаратом «Спутник V». Путин подчеркивал, что она должна быть добровольной и бесплатной.
Препарат «Спутник V» первым из трех российских вакцин прошел регистрацию. Он разработан в Центре имени Гамалеи, его клинические испытания были проведены в июне и июле.
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Коронавирус , Татьяна Голикова , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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