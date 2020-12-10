Названы сроки вакцинации от коронавируса во всей РФ 

Вакцинация от коронавируса во всех регионах России начнется до конца недели. Такой срок назвали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой , передает ТАСС в четверг, 10 декабря.

«На совещании все регионы заявили о готовности к вакцинации. До конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах», — говорится в сообщении.

Также в секретариате подчеркнули, что в новогодние праздники вакцинация не должна приостанавливаться.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил , что в ближайшее время объемы произведенной в России вакцины вырастут до двух миллионов доз, что даст возможность проводить «если не массовую, то масштабную вакцинацию» препаратом «Спутник V». Путин подчеркивал, что она должна быть добровольной и бесплатной.

Препарат «Спутник V» первым из трех российских вакцин прошел регистрацию. Он разработан в Центре имени Гамалеи, его клинические испытания были проведены в июне и июле.