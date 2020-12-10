Привитые российской вакциной от COVID-19 «Спутник V» россияне рассказали, какой уровень антител у них выработался после вакцинации.

У одних иммуноглобулины выросли в четыре раза, у других — полную невыработку антител. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, у троих получивших препарат россиян уровень антител составил 40,74, 20 и 14,60 при норме 10 или меньше. Двое других получили результат 15 при норме 1,1 и 17,57 при норме 0,8 — они использовали другие тест-системы.

Еще двое получивших вакцину рассказали, что у них не выработалось достаточное количество антител. При этом один из опрошенных заявил, что в течение трех недель после вакцинации антитела у него были выше нормы, но через несколько дней снизились почти вдвое.

Однако сравнивать результаты до определения единых стандартов тестирования пока рано.