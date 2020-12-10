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Стопкоронавирус.рф

Россияне рассказали об уровне антител после вакцинации «Спутником V» 

Даня Виттиг 1 час назад
Привитые российской вакциной от COVID-19 «Спутник V» россияне рассказали, какой уровень антител у них выработался после вакцинации.
У одних иммуноглобулины выросли в четыре раза, у других — полную невыработку антител. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, у троих получивших препарат россиян уровень антител составил 40,74, 20 и 14,60 при норме 10 или меньше. Двое других получили результат 15 при норме 1,1 и 17,57 при норме 0,8 — они использовали другие тест-системы.
Еще двое получивших вакцину рассказали, что у них не выработалось достаточное количество антител. При этом один из опрошенных заявил, что в течение трех недель после вакцинации антитела у него были выше нормы, но через несколько дней снизились почти вдвое.
Однако сравнивать результаты до определения единых стандартов тестирования пока рано.
Ранее "Рамблер" сообщал, как переносят COVID-19 после вакцины.
Коронавирус , Видео
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