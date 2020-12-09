В России разработали подавляющий ковид препарат

Все новости на карте

В России разработали подавляющий коронавирус препарат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Ставропольского края.

Согласно заявлению ведомства, группа медиков городской клинической больницы Пятигорска создала средство, которое успешно подавляет активность вируса. Препарат уже прошел исследования токсичности и противовирусной активности в центре имени Гамалеи.

По данным Минздрава региона, российское средство может снизить вирусную нагрузку в 5,3-13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата. Препарат основан на методе лечения, который известен как «антисмысловая терапия».