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В России разработали подавляющий коронавирус препарат 

Lenta.ru 3 часа назад
В России разработали подавляющий ковид препарат
Фото: Lenta.ru
В России разработали подавляющий коронавирус препарат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Ставропольского края.
Согласно заявлению ведомства, группа медиков городской клинической больницы Пятигорска создала средство, которое успешно подавляет активность вируса. Препарат уже прошел исследования токсичности и противовирусной активности в центре имени Гамалеи.
По данным Минздрава региона, российское средство может снизить вирусную нагрузку в 5,3-13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата. Препарат основан на методе лечения, который известен как «антисмысловая терапия».
Ранее Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», разработавший вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона», раскрыл подробности создания бивалентного препарата против коронавируса и кори. Препарат относится к векторным, живым (репликационно-компетентным) вакцинам. Он базируется на безопасном высокоаттенуированном штамме «Ленинград-16» вируса кори, который разрешен к применению для детей.
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