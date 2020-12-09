Назван бесполезный способ защиты от коронавируса 

Ученые Университета Фукуоки в Японии выяснили, что часто используемые лицевые щитки не защищают от воздушно-капельной передачи коронавируса. Для этого они изучили динамику потока воздуха, возникающего при чиханье и кашле зараженного, рядом с лицом человека. О результатах исследования сообщается в статье, опубликованной в журнале Physics of Fluids.

Известно, что при чиханье в воздухе возникают вихри в форме кольца, которые формируются при резком выбросе аэрозоля из круглых отверстий. Вихрь захватывает капли и частицы, взвешенные в воздухе, включая вирусы. Моделирование показало, что вирусы могут преодолеть один метр за 0,5-1 секунду, попадая за верхний и нижний край щитка (всего около 4,4 процента от общего числа капель). При этом если носитель щитка вдохнет, то капли с вирусом неизбежно попадут в органы дыхания.

Ученые пришли к выводу, что лицевые щитки можно усовершенствовать так, чтобы уменьшить попадающий на нее поток воздуха. В настоящий момент исследователи разрабатывают и испытывают несколько вариантов улучшенных средств индивидуальной защиты.