Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Стопкоронавирус.рф

Назван бесполезный способ защиты от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 18 часов назад
Назван бесполезный способ защиты от коронавируса
Фото: Fujio Akagi, Isao Haraga, Shin-ichi Inage, and Kozaburo Akiyoshi
Ученые Университета Фукуоки в Японии выяснили, что часто используемые лицевые щитки не защищают от воздушно-капельной передачи коронавируса. Для этого они изучили динамику потока воздуха, возникающего при чиханье и кашле зараженного, рядом с лицом человека. О результатах исследования сообщается в статье, опубликованной в журнале Physics of Fluids.
Известно, что при чиханье в воздухе возникают вихри в форме кольца, которые формируются при резком выбросе аэрозоля из круглых отверстий. Вихрь захватывает капли и частицы, взвешенные в воздухе, включая вирусы. Моделирование показало, что вирусы могут преодолеть один метр за 0,5-1 секунду, попадая за верхний и нижний край щитка (всего около 4,4 процента от общего числа капель). При этом если носитель щитка вдохнет, то капли с вирусом неизбежно попадут в органы дыхания.
Ученые пришли к выводу, что лицевые щитки можно усовершенствовать так, чтобы уменьшить попадающий на нее поток воздуха. В настоящий момент исследователи разрабатывают и испытывают несколько вариантов улучшенных средств индивидуальной защиты.
Видео дня. Что будет, если есть чернослив каждый день
Последние новости
Врач назвал сроки восстановления после среднего и тяжелого COVID-19 Врач назвал сроки восстановления после среднего и тяжелого COVID-19 Белоруссия закроет границы на выезд из-за коронавируса Белоруссия закроет границы на выезд из-за коронавируса В России разработали подавляющий коронавирус препарат В России разработали подавляющий коронавирус препарат
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
08:48
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
ЗОЖ
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Что будет с телом, если каждый день закаляться
08:53
Что будет с телом, если каждый день закаляться
ЗОЖ
Что будет, если каждый день есть фасоль
08:18
Что будет, если каждый день есть фасоль
ЗОЖ
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
03:51
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Что делать, если в печени накопились токсины
04:06
Что делать, если в печени накопились токсины
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение