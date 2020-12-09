Глава центра Гамалеи разрешил алкоголь при вакцинации

Полностью отказываться от алкоголя в период вакцинации от коронавирусной инфекции не нужно, но следует воздерживаться от него в течение трех дней после каждой прививки. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург , передает РИА "Новости".

"Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию",

— уточнил специалист.

По его словам, это правило действует не только для противокоронавирусной вакцины, но и для любой другой, поскольку чрезмерное употребление алкоголя способно в достаточной мере снизить иммунитет, а значит, и снизить эффективность от вакцинирования.

"Тем не менее мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола",

— подчеркнул Гинцбург.