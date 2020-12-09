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Глава центра Гамалеи опроверг необходимость запрета алкоголя при вакцинации 

Газета.Ru и ещё 26 27 минут назад
Глава центра Гамалеи разрешил алкоголь при вакцинации
Фото: Газета.Ru
Полностью отказываться от алкоголя в период вакцинации от коронавирусной инфекции не нужно, но следует воздерживаться от него в течение трех дней после каждой прививки. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА "Новости".

"Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию",

— уточнил специалист.
По его словам, это правило действует не только для противокоронавирусной вакцины, но и для любой другой, поскольку чрезмерное употребление алкоголя способно в достаточной мере снизить иммунитет, а значит, и снизить эффективность от вакцинирования.

"Тем не менее мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола",

— подчеркнул Гинцбург.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что планирующим пройти вакцинацию от коронавируса стоит отказаться от алкоголя за две недели до процедуры.
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Коронавирус , Анна Попова , Александр Гинцбург , Роспотребнадзор , РИА Новости
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