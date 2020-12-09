Назван простой способ защиты от COVID-19 

По его словам, чем больше концентрация патогенов в воздухе, тем выше риск заболеть COVID-19. При этом наибольшему риску заражения коронавирусом подвергаются люди, которые находятся в закрытых помещениях, поскольку там концентрация патогенов гораздо выше, чем на улице.

Специалист указал, что в транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция.

«Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно»,

— сказал он, добавив, что также необходимо включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте.

При этом позаботиться о вентиляции нужно и на работе, и в собственной квартире. Так, помещения нужно проветривать и не забывать о влажной уборке, поскольку так можно снизить концентрацию патогенов и обезопаситься в случае, если рядом находится носитель коронавируса.