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Названа допустимая доза алкоголя после «Спутник V» 

РИА Новости и ещё 4 35 минут назад
Названа допустимая доза алкоголя после «Спутник V»
Фото: depositphotos.com
Всем, кто привился от коронавируса, не стоит употреблять спиртное, особенно водку, заявил "Вечерней Москве" диетолог Алексей Ковальков.

"Что вы прививались, что не прививались, если выпили рюмку водки в течение 42 дней после прививки, то она на этом закончилась", — заявил врач.

Он напомнил, что впереди новогодние праздники, а Россия считается пьющей страной. По данным ВОЗ, более 40 миллионов россиян подвержены "эпизодическому пьянству".

"Это те, кто выпивает раз в месяц минимум 60 граммов чистого спирта, это 150 миллилитров водки", — пояснил Ковальков.

По мнению собеседника газеты, привитые россияне не откажутся от алкоголя в праздники, что может негативно повлиять на эффективность вакцины. Ковальков напомнил о рекомендации главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, разрешившего вакцинированным россиянам выпить по бокалу шампанского в Новый год, и согласился с утверждением ученого.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 68 миллионов человек, из которых свыше полутора миллионов скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
В России вирусом заражены более 2,55 миллиона человек, из которых свыше двух миллионов выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 45 тысяч человек. За последние сутки выявили почти 28 тысяч новых случаев инфицирования.
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Коронавирус , Алексей Ковальков , Вечерняя Москва
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