Названа допустимая доза алкоголя после «Спутник V» 

"Что вы прививались, что не прививались, если выпили рюмку водки в течение 42 дней после прививки, то она на этом закончилась", — заявил врач.

Он напомнил, что впереди новогодние праздники, а Россия считается пьющей страной. По данным ВОЗ , более 40 миллионов россиян подвержены "эпизодическому пьянству".

"Это те, кто выпивает раз в месяц минимум 60 граммов чистого спирта, это 150 миллилитров водки", — пояснил Ковальков.

По мнению собеседника газеты, привитые россияне не откажутся от алкоголя в праздники, что может негативно повлиять на эффективность вакцины. Ковальков напомнил о рекомендации главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга , разрешившего вакцинированным россиянам выпить по бокалу шампанского в Новый год, и согласился с утверждением ученого.

Индии и Бразилии. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 68 миллионов человек, из которых свыше полутора миллионов скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США

В России вирусом заражены более 2,55 миллиона человек, из которых свыше двух миллионов выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 45 тысяч человек. За последние сутки выявили почти 28 тысяч новых случаев инфицирования.