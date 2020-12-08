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COVID-19 нашли у пары в холодильнике 

Lenta.ru 3 часа назад
COVID-19 нашли у пары в холодильнике
Фото: Lenta.ru
Представители китайских властей нашли COVID-19 в холодильнике семьи из города Чэнду, провинция Сычуань, после того, как у пожилой пары выявили заражение. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Днем в понедельник, 7 декабря, в Чэнду произошел первый случай заражения коронавирусом с марта. В воскресенье, 6 декабря, 69-летняя женщина по фамилии Лу (Lu) пришла на прием к врачу с жалобами на кашель. У пенсионерки выявили новую коронавирусную инфекцию.
Тест ее мужа — водителя велорикши Чжао (Zhao) тоже показал положительный результат.
У китайцев арендовала квартиру пара с ребенком. Арендаторы занимались продажей фруктов и регулярно посещали местный оптовый рынок, где закупали продукцию. Оказались ли арендаторы заражены COVID-19, не сообщается.
С 14:00 понедельника рынок был закрыт из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, а на четырех его входах установили восемь временных пунктов тестирования. Всем покупателям и продавцам запретили покидать торговые ряды до тех пор, пока они не пройдут тест на COVID-19 и официально не зарегистрируют информацию об этом.
Местные власти заявили, что обнаружили источник заражения в холодильнике пары, когда брали пробы у них в квартире.

«Холодильник пациентов, дверные ручки, выключатели, некоторая еда в холодильнике и разделочные доски показали положительный результат на COVID-19. Это означает, что вирус серьезно поразил дом пациентов»,

— сказал представитель властей провинции Сычуань Чжу Сяопин (Zhu Xiaoping).
В последние месяцы Китай жестко контролировал распространение инфекции, большинство случаев заражения происходило из-за приезжих. Но с ноября произошла вспышка случаев в городах Тяньцзинь, Шанхай и Маньчжурия, после чего власти страны провели тесты миллионам людей, ввели строгие ограничения и закрыли школы.
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