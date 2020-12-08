Недавно Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил отказаться от длительного празднования Нового года, так как "длинные новогодние выходные плохо влияют на здоровье россиян".

Он также добавил, что длительные каникулы отражаются на экономическом состоянии страны. Его мнение решил прокомментировать Александр Мясников

В своем Telegram-канале врач объяснил, что "на здоровье Россиян плохо влияет депрессия, изоляция, неуверенность в завтрашнем дне", а праздник — это единственное хорошее, что есть в этом году.

"Пассаж, что от длительных праздников страдает экономика в нынешнем положении вещей звучит просто неумно. Он последний год где был?!"

Мясников также пояснил, что в будущем году нас вновь ждут пандемии и необходимость жить в новых условиях. И тот факт, что жить в этих условиях не получается, говорит об ошибке властей, так как ограничения не смогут остановить вирус.