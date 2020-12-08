Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Мясников высказался насчет мнения Онищенко по поводу ограничений к Новому году 

Даня Виттиг 1 час назад
Недавно Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил отказаться от длительного празднования Нового года, так как "длинные новогодние выходные плохо влияют на здоровье россиян".
Он также добавил, что длительные каникулы отражаются на экономическом состоянии страны. Его мнение решил прокомментировать Александр Мясников.
В своем Telegram-канале врач объяснил, что "на здоровье Россиян плохо влияет депрессия, изоляция, неуверенность в завтрашнем дне", а праздник — это единственное хорошее, что есть в этом году.

"Пассаж, что от длительных праздников страдает экономика в нынешнем положении вещей звучит просто неумно. Он последний год где был?!"

Мясников также пояснил, что в будущем году нас вновь ждут пандемии и необходимость жить в новых условиях. И тот факт, что жить в этих условиях не получается, говорит об ошибке властей, так как ограничения не смогут остановить вирус.

"Ограничения для того, чтобы амортизировать нагрузку на здравоохранение. Это можно делать с 2-х концов: растянуть поступление больных по времени или подготовить систему здравоохранения до состояния, когда ее ёмкость будет достаточна. Посмотрите на Москву, серьёзных ограничений нет. Потому что серьезно готовились и справляемся, несмотря на наибольшую в стране нагрузку. Логический вывод: если регионы вводят локдаун, значит они не смогли адекватно подготовиться и им придётся свою неготовность компенсировать за счёт населения".

Ранее "Рамблер" сообщал, зачем делать МРТ после COVID-19.
Комментарии 4
Коронавирус , Видео , Геннадий Онищенко , Александр Мясников , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
08:48
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
ЗОЖ
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Что будет с телом, если каждый день закаляться
08:53
Что будет с телом, если каждый день закаляться
ЗОЖ
Что будет, если каждый день есть фасоль
08:18
Что будет, если каждый день есть фасоль
ЗОЖ
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
03:51
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Что делать, если в печени накопились токсины
04:06
Что делать, если в печени накопились токсины
ЗОЖ
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
10:15
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
ЗОЖ
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение