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Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса 

Даня Виттиг 2 часа назад
За сутки в России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,5% не имели клинических проявлений болезни.
Всего зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 938 человек.
Стопкоронавирус.рф
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 515 009 случаев коронавируса в 85 регионах.
В целом, за весь период зафиксировано 44 159 летальных исходов, выздоровело при этом 1 981 526 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал о людях, которые не верили в COVID-19 и умерли от него.
Коронавирус , Видео
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