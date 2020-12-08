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За сутки в России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,5% не имели клинических проявлений болезни.

Всего зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 938 человек.

Стопкоронавирус.рф

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 515 009 случаев коронавируса в 85 регионах.

В целом, за весь период зафиксировано 44 159 летальных исходов, выздоровело при этом 1 981 526 человек.