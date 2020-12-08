Врач рассказал о серьезных последствиях COVID-19

Генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти рассказал о серьезных последствиях коронавируса в беседе с РИА Новости

По его словам, различные синдромы после выздоровления от COVID-19 испытывают порядка трети бывших пациентов. Он уточнил, что речь идет о слабости и психологических проблемах.

«Постепенно мы узнаем о влиянии вируса не только на легкие, но и мозг, почки, печень и сердце. Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами», — отметил врач.

Скотти добавил, что ученым еще предстоит выяснить, возросла ли доля инфарктов, инсультов, болезней почек среди пациентов с коронавирусом.