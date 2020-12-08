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Стопкоронавирус.рф

Врач рассказал о серьезных последствиях коронавируса 

Lenta.ru и ещё 11 7 часов назад
Врач рассказал о серьезных последствиях COVID-19
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти рассказал о серьезных последствиях коронавируса в беседе с РИА Новости.
По его словам, различные синдромы после выздоровления от COVID-19 испытывают порядка трети бывших пациентов. Он уточнил, что речь идет о слабости и психологических проблемах.
«Постепенно мы узнаем о влиянии вируса не только на легкие, но и мозг, почки, печень и сердце. Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами», — отметил врач.
Скотти добавил, что ученым еще предстоит выяснить, возросла ли доля инфарктов, инсультов, болезней почек среди пациентов с коронавирусом.
Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Ленте.ру», что среди последствий перенесенной коронавирусной инфекции самые частые осложнения связаны с изменением артериального давления. Будут ли это долговременные или кратковременные последствия — сказать сложно, отметил врач.
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Коронавирус , Владимир Болибок , РИА Новости , Lenta.ru
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