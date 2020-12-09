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Стопкоронавирус.рф

Описаны самые долгие симптомы при коронавирусе 

Lenta.ru и ещё 3 59 минут назад
Описаны самые долгие симптомы при коронавирусе
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Женевы в Швейцарии описали самые долгие симптомы COVID-19, которые не проходят у людей с коронавирусом в течение нескольких месяцев. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Annals of Internal Medicine.
В исследовании приняли участие 669 пациентов, чье состояние оценивалось на 30-45-й день после постановки диагноза. Средний возраст добровольцев достигал 42,8 года. При этом 60 процентов пациентов составляли женщины, 24,6 процента — медицинские работники. 68,8 процента человек в этой группе не имели основных факторов риска, способствующих осложнениям.
Среди госпитализированных пациентов 55 процентов составляли мужчины. 62,5 процента участников исследования этой категории входили в группу риска.
Первыми проявлениями болезни стали усталость, одышка и потеря вкуса или обоняния. При этом у трети пациентов основные симптомы сохранились спустя как минимум 30 дней после постановки диагноза. Эти результаты согласуются с предыдущим исследованием с участием 274 пациентов, которые сообщили о длительном сохранении симптомов в период от 14-го до 21-го дня после начала заболевания.
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