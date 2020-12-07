Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Стопкоронавирус.рф

Названы пожизненные последствия коронавируса 

Lenta.ru 32 минуты назад
Названы пожизненные последствия коронавируса
Фото: Lenta.ru
Парестезия и постоянная слабость могут навсегда сохраниться у перенесших коронавирус людей. О пожизненных последствиях инфекции рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Самое распространенное, на что жалуются пациенты, — выраженная слабость. Такая, что сил нет ни на что вообще, очень тяжело входить в привычный ритм. Второе по распространенности — парестезия, постоянное ощущение покалывания, кручения в конечностях», — сказал врач.

Кроме того, по его словам, у переболевших COVID-19 также встречается повышенное давление, которое возникает в результате отека сосудов и покрывающей его стенки части.

«Плюс нарушение магниево-кальциевого обмена заставляет серьезно страдать мышцы и ведет к развитию гипертонической болезни. Печень и почки также страдают», — отметил Кондрахин.

Вероятность возникновения последствий после перенесенного коронавируса связана с состоянием здоровья пациента и возрастом, добавил врач.

«Если у человека изначально были такие факторы риска, как сахарный диабет, ожирение, гипертония, то, разумеется, риск развития тяжелых последствий, таких как, например, проблемы с сосудами, будет выше», — пояснил Кондрахин.

Видео дня. Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
Последние новости
Названы самые курящие и пьющие регионы России Названы самые курящие и пьющие регионы России Германия ответила на призыв США заморозить «Северный поток-2» Германия ответила на призыв США заморозить «Северный поток-2» Путин обсудил с Меркель Карабах и Донбасс Путин обсудил с Меркель Карабах и Донбасс
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Что будет с телом, если каждый день закаляться
08:53
Что будет с телом, если каждый день закаляться
ЗОЖ
Что будет, если каждый день есть фасоль
08:18
Что будет, если каждый день есть фасоль
ЗОЖ
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
03:51
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Что делать, если в печени накопились токсины
04:06
Что делать, если в печени накопились токсины
ЗОЖ
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
10:15
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
ЗОЖ
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение