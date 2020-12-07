Назван орган, который больше страдает из-за COVID-19

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Фармаколог Александр Эдигер назвал орган, который всего страдает от перенесенного COVID-19, беседе с Nation News

— Орган-мишень номер один — это центральная нервная система. В первую очередь это тяжелый астенический синдром, когда мы имеем усталость, нарушение внимания, памяти. На сегодняшний день ситуация с центральной нервной системой — наиболее значимое последствие вируса, — считает Эдигер.

Также специалист отметил, что при коронавирусе происходит поражение сосудов, которое напоминает диабетическую ангиопатию — снижение эластичности сосудов, которое протекает без воспаления.

— Россия вернется к нормальной жизни благодаря вакцинации не раньше лета 2022 года, — поясняет Крючков.