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Комаровский развеял популярный миф о коронавирусе 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Комаровский развеял популярный миф о коронавирусе
Фото: Украина.ру
Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял заблуждение, что нестероидные противовоспалительные средства якобы могут облегчать течение COVID-19.
Одна из зрительниц поинтересовалась у него, действительно ли подобные препараты, в частности, лекарства от артрита, снижают вероятность возникновения осложнений.
По словам Комаровского, это предположение не соответствует действительности. Он отметил, что пациенты, долго время принимающие НПВС имеют меньше шансов болеть с высокой температурой.

"То есть субъективно, по ощущениям, болезнь будет легче переносится, но реально на тяжесть заболевания это не влияет", — отметил он.

При этом врач подчеркнул, что человек, принимающий НПВС, и пациент, который этого не делает, имеют одинаковые шансы на тяжелую форму COVID-19 и госпитализацию.
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Коронавирус , Евгений Комаровский
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