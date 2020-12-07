Комаровский развеял популярный миф о коронавирусе 

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял заблуждение, что нестероидные противовоспалительные средства якобы могут облегчать течение COVID-19.

Одна из зрительниц поинтересовалась у него, действительно ли подобные препараты, в частности, лекарства от артрита, снижают вероятность возникновения осложнений.

По словам Комаровского, это предположение не соответствует действительности. Он отметил, что пациенты, долго время принимающие НПВС имеют меньше шансов болеть с высокой температурой.

"То есть субъективно, по ощущениям, болезнь будет легче переносится, но реально на тяжесть заболевания это не влияет", — отметил он.

При этом врач подчеркнул, что человек, принимающий НПВС, и пациент, который этого не делает, имеют одинаковые шансы на тяжелую форму COVID-19 и госпитализацию.