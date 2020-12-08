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У зараженных коронавирусом нашли опасные нарушения в организме 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
У зараженных ковид нашли опасные нарушения в организме
Фото: Lenta.ru
Исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе объяснили, как COVID-19 повреждает не только легкие, но и другие органы. С помощью экспериментов над мышами исследователи нашли причину тяжелых симптомов, заключающуюся в том, что коронавирус прекращает выработку метаболической энергии в клетках сердца, почек, селезенки. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JCI Insight.
Обычные мыши не восприимчивы к SARS-CoV-2, поскольку вирус не распознает у них белок ACE2, который у человека взаимодействует с S-белком, помогая патогену проникнуть внутрь клетки. Специально для исследования механизма заражения ученые вывели ГМ-мышей, у которых в клетках различных органов имеется человеческая версия ACE2. При заражении коронавирусом у них развивается пневмония, а также другие опасные нарушения.
В течение семи дней все мыши с COVID-19 перестали есть, были полностью неактивны и потеряли в среднем около 20 процентов веса. У них наблюдалось изменение уровня иммунных клеток, отек сердечной ткани и нарушение функций селезенки. Кроме того, метаболические процессы, производящие энергию (цикл трикарбоновых кислот и дыхательная цепь переноса электронов), оказались подавлены.
Некоторые изменения во всех органах мышей с COVID-19 сохраняются в течение длительного времени. Вирус способен вызывать эпигенетические изменения, то есть модификации структуры ДНК, влияющие на активность генов.
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