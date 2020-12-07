Названы продукты, повышающие риск заражения COVID 

Вероятность заражения коронавирусом повышают продукты, которые смещают кислотно-щелочное равновесие в организме. В первую очередь речь идёт об изделиях из белой муки, коровьего молока и рафинированного сахара (сливочное масло, сметана, печенье, батончики, булочки, фастфуд, газировка), а также об алкоголе, крепком чае и кофе. Такое заявление в разговоре с NEWS.ru сделала терапевт Ольга Бурлакова

Кислотно-щелочной баланс является важным параметром, который поддерживается в крови человека в определённых значениях. Это необходимо для нормальной работы организма, протекания биохимических реакций и оптимального функционирования ферментов. Потребление продуктов, которые смещают кислотно-щелочное равновесие, может приводить к снижению иммунитета.

Наши иммунные клетки работают правильно, когда в организме присутствует слабощелочная среда. Коровье молоко, сахар, белая мука и алкоголь смещают её в сторону закисления, — заявила Бурлакова.

Коровье молоко специалист рекомендует заменить на козье или растительное, белую муку — на цельнозерновую, а сливочное масло — на топлёное. Это поможет поддержать иммунитет на нужном уровне.