Ракова объяснила, как работает «антиковидный кол-центр»

450 специалистов в смену работают в кол-центре по обзвону заболевших коронавирусом и выявлению москвичей, которые с ними контактировали. Только с октября 2020 года это позволило определить более 360 тысяч контактных лиц. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
«Мы уделяем большое внимание эпидемиологическому расследованию каждого случая новой коронавирусной инфекции. Наша цель — максимально выявить всех, с кем контактировал заболевший, чтобы пресечь цепочку распространения вируса», — рассказала Анастасия Ракова.
«Для этого в городе работает специальный колл-центр: 450 специалистов в постоянном режиме общаются с заболевшими, помогают восстановить круг их контактов. Их в свою очередь оперативно информируем, что им внимательно надо следить за состоянием своего здоровья, а при первых симптомах обращаться к врачу. Только с октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц. Кроме того, с середины октября в Москве заработал кол-центр по приему входящих звонков от зараженных и тех, кто общался с ними в течение последних 14 дней. Это позволило дополнительно установить более 600 тысяч новых контактных», — подчеркнула вице-мэр.
Колл-центр начал свою работу в апреле 2020 года с целью обзвона заболевших коронавирусной инфекцией и уточнения местонахождения, места работы или учебы, номера рейса и даты прилета, если зараженный вылетал в другую страну или перемещался по территории России, а также выявления совместно проживающих с заболевшим лиц.
С октября сотрудники колл-центра также обзванивают заболевших для уточнения мест посещения за последние две недели, а также выявления тех, с кем эти жители могли контактировать, например, совместно проживающих родственников, друзей, соседей. Операторы также интересуются, соблюдал ли зараженный перчаточно-масочный режим в общественных местах.
Основная задача колл-центра — своевременное выявление контактных лиц с больными коронавирусной инфекцией. Жители с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция могут проинформировать о своих контактах за последние 14 дней по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.
Видео дня. Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами