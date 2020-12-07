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Объяснена уязвимость человека перед коронавирусом 

Lenta.ru 4 часа назад
Объяснена уязвимость человека перед коронавирусом
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Макгилла в Канаде объяснили, почему пожилые люди более уязвимы перед коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Computational and Structural Biotechnology Journal.
Исследователи проанализировали аминокислотные последовательности белков, участвующих в заражении коронавирусом клетки. Оказалось, что коронавирусные S-белки и взаимодействующие с ними клеточные рецепторы ACE2 богаты остатками цистеина (Cys). Многие цистеиновые остатки остаются общими для различных коронавирусов, связанных с SARS, и участвуют в образовании внутримолекулярных дисульфидных связей.
Две эти связи потенциально обладают окислительно-восстановительным потенциалом, что облегчает первичное взаимодействие между рецептором и белком-шипом. Это, в свою очередь, усиливает патогенез и способствует развитию тяжелых симптомов COVID-19. У устойчивых к коронавирусу животных отсутствует окислительно-восстановительный дисульфид (Cys133-Cys141) в последовательностях ACE2, что подтверждает гипотезу об окислительной природе патогенности вируса.
Таким образом, усиление клеточного окисления с возрастом является наиболее вероятным объяснением повышенной уязвимости пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями перед COVID-19.
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