Врач дал прогноз окончания пандемии в России

"Ближе к лету 21-го года какое-то ослабление [коронавируса], я так думаю. Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть [россиян] уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить", — сказал он.