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Стопкоронавирус.рф

Главврач Филатовской больницы дал прогноз окончания пандемии в России 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
Врач дал прогноз окончания пандемии в России
Фото: depositphotos.com
Отступление пандемии коронавирусной инфекции в России возможно в конце следующего года, заявил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко в интервью программе "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1".

"Ближе к лету 21-го года какое-то ослабление [коронавируса], я так думаю. Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть [россиян] уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить", — сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 66,5 млн человек, свыше 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 460 770 случаев заражения, выздоровели 1 937 738 человек, умер 43 141. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Коронавирус , Дмитрий Киселев , Правительство РФ
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