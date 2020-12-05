Названы причины для отказа в вакцинации от COVID-19 

Главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева перечислила причины для отказа в вакцинации от COVID-19 в беседе с РИА Новости

По ее словам, перед вакцинацией врач должен будет осмотреть пациента и уточнить, страдает ли он от какого-либо заболевания.

«Например, онкология, когда человек проходит химиотерапию, естественно, мы его не допустим. Точно так же, если у него окажутся в настоящее время признаки острого респираторного заболевания»,

— пояснила эксперт.

Шиндряева добавила, что, если человек недавно прививался от другой инфекции, то ему тоже будет отказано в вакцинации. Этой группе людей врачи советуют привиться от коронавируса спустя 2-4 недели.

Кроме того, медик отметила, что в настоящее время вакцина может вводиться гражданам от 18 до 60 лет.

«Если будут расширенные показания и будет изменен возрастной промежуток, и это будут более младшие или старшие лица — мы будем только рады принять всей семьей»,

— подчеркнула она.