Названы причины для отказа в вакцинации от COVID-19 

Главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева перечислила причины для отказа в вакцинации от COVID-19 в беседе с РИА Новости.
По ее словам, перед вакцинацией врач должен будет осмотреть пациента и уточнить, страдает ли он от какого-либо заболевания.
«Например, онкология, когда человек проходит химиотерапию, естественно, мы его не допустим. Точно так же, если у него окажутся в настоящее время признаки острого респираторного заболевания»,
— пояснила эксперт.
Шиндряева добавила, что, если человек недавно прививался от другой инфекции, то ему тоже будет отказано в вакцинации. Этой группе людей врачи советуют привиться от коронавируса спустя 2-4 недели.
Кроме того, медик отметила, что в настоящее время вакцина может вводиться гражданам от 18 до 60 лет.
«Если будут расширенные показания и будет изменен возрастной промежуток, и это будут более младшие или старшие лица — мы будем только рады принять всей семьей»,
— подчеркнула она.