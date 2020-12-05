ВОЗ развеяла иллюзии о быстром завершении пандемии 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем фактом, что разработка вакцины привела к тому, что люди по всему миру начали верить в быстрое завершение пандемии коронавируса. Организация развеяла иллюзии на этот счет. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус признал, что прогресс в вакцинах несомненно воодушевляет, но расслабляться все равно не стоит, его слова передает ТАСС

«ВОЗ озабочена растущим ощущением того, что пандемия COVID-19 завершилась»,

— констатировал он и указал, что сейчас во многих регионах мира есть очаги очень высокого распространения вируса, а это оказывает огромное давление на врачей и структуры системы здравоохранения в целом.