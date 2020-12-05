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Вирусолог из Уханя рассказала о распространении новых видов COVID 

Российская Газета и ещё 11 1 час назад
На юго-западе Китая у летучих мышей выявили новые виды коронавируса, которые также способны передаваться людям. Об этом сообщила специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, передает The Guardian.

"Летучие мыши были только первоначальным носителем вируса. Прежде чем попасть к человеку SARS-CoV-2 передался промежуточному животному. Однако, что именно это за животное пока не ясно. Не понятно и то, как долго коронавирус циркулировал среди животных",

— цитирует издание РИА Новости.
Версию Ши Чжэнли поддержал вирусолог из Сиднейского университета, профессор Эдвард Холмс. По его мнению, вирус мог циркулировать несколько месяцев, прежде чем его обнаружили. Кроме того, он считает, что в промежуточном носителе COVID-19 мог оставаться долго время.
Мнение о том, что COVID-19 мог передаться человеку через промежуточное животное, ранее высказал старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс. Он также не исключил, что таких промежуточных носителей могло быть несколько.
Ранее немецкий вирусолог Александр Кекуле рассказал, что сейчас в мире наиболее распространен "итальянский" штамм коронавируса, который доминирует над уханьским. Вспышка возникла на севере Италии из-за мутации в S-белке коронавируса, и этот новый штамм оказался более заразным. В настоящее время именно эта разновидность коронавируса обнаруживается у более чем 99 процентов пациентов с COVID-19 по всему миру.
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Коронавирус , Видео , Эдвард Холмс , ВОЗ , The Guardian , РИА Новости
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